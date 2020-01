Sky – Lobotka, Napoli e Celta discutono sui tempi del pagamento (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Napoli continua ad inserire calciatori per fortificare il centrocampo, reparto che Gattuso ritiene scoperto e a cui vorrebbe are maggiore equilibrio. Proprio per questo motivo il club azzurro ha già chiuso per Diego Demme e adesso punta a portare a casa anche Lobotka. Celta Vigo e Napoli dovrebbero finalmente aver trovare l’accordo per il trasferimento di Lobotka. Secondo quanto riporta Sky però resta ancora di limare qualche particolare per avere il via libera del club spagnolo al giocatore per svolgere i consueti test medici che precedono la firma. La cifra con cui Napoli e Celta Vigo hanno trovato l’accordo è di 21 milioni più 4 o 5 di bonus. Il club spagnolo, che ha trovato in Rodriguez il sostituto dello slovacco, non li vorrebbe però incassare spalmati in quattro anni, bensì in un lasso di tempo minore. Questo l’unico nodo che resta da sciogliere. Poi Lobotka ... Leggi la notizia su ilnapolista

