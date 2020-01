Pizzaiolo 24enne appende un cartello contro i bambini maleducati davanti al suo locale: “Lasciateli a casa. Sennò gli facciamo lavare i piatti” (Di giovedì 9 gennaio 2020) La storia la racconta Barbara Gerosa per Il Corriere della Sera. Tono? Tra il serio e il faceto. Gabriele Berbenni, titolare di una pizzeria di 24 anni, ha appeso un singolare cartello davanti al suo locale, il Bagà. Siamo a Villa di Tirano, Sondrio. “Avviso a tutti i genitori, lasciate a casa i bambini maleducati, provate ad educarli, nel caso non vi fosse possibile cambiate ristorante o restatevene a casa. Ci riserviamo il diritto di prenderli in cucina a lavare i piatti con tanto di nastro adesivo sulla bocca“. La firma? Quella del temutissimo ed evergreen “uomo nero”. E al Corriere, Gabriele ha raccontato: “Abbiamo sopportato per un anno. Io faccio le pizze, la mia fidanzata Sabrina si occupa della sala e spesso è toccato a lei l’ingrato compito di chiedere ai genitori di provare a far star tranquilli i loro figli. Non vi dico le invettive che si è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Pizzaiolo 24enne appende un cartello contro i bambini maleducati davanti al suo locale: “Lasciateli a casa. Sennò g… - TutteLeNotizie : Pizzaiolo 24enne appende un cartello contro i bambini maleducati davanti al suo locale… -