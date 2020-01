Parma-Lecce: probabili formazioni, pronostico e quote (Di giovedì 9 gennaio 2020) Parma-Lecce: probabili formazioni, pronostico e quote Lunedì 13 gennaio alle 21:00, si disputerà al Tardini Parma-Lecce, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Bisogna ripartire dopo la batosta di Bergamo Il Parma è al settimo posto in classifica a ridosso del posto in Europa League occupato dal Cagliari, in piena crisi, a 4 punti di distanza e sogna di poterlo raggiungere anche se deve prima riprendersi dalla botta presa all’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta.La squadra di D’Aversa era reduce da due vittorie e un pareggio, ma a Bergamo è stata travolta per 5-0 dai ragazzi di Giampiero Gasperini. Una sfida in cui è mancato l’atteggiamento battagliero del solito Parma, ed è prevalsa la lezione di calcio inflittagli dai bergamaschi con Ilicic e Gomez straripanti. Contro il Lecce ... Leggi la notizia su termometropolitico

