Parma, chiesto Caprari alla Sampdoria: è sfida al Sassuolo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Parma ha chiesto Caprari alla Sampdoria: è sfida al Sassuolo, ma per i blucerchiati al momento è incedibile Il Parma ha chiesto Gianluca Caprari alla Sampdoria, inserendosi nella corsa all’attaccante al pari del Sassuolo. Tuttavia, al momento la dirigenza blucerchiata lo ritiene incedibile. Come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per cercare di sbloccare l’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

