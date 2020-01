Omicidio Vannini, la famiglia Ciontoli fa sparire i soldi del risarcimento (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 7 febbraio arriverà la sentenza della Cassazione che potrebbe mettere la parola fine sull’Omicidio di Marco Vannini. Il 20enne di Cerveteri è stato ucciso il 17 maggio 2015 in casa della fidanzata Martina Ciontoli, da un colpo partito dalla pistola del padre di lei, Antonio. Le Iene svelano in un servizio delle nuove intercettazioni in cui verrebbero alla luce presunte manovre della famiglia Ciontoli per “mettere al sicuro” i soldi di Antonio Ciontoli, destinati a risarcire i genitori di Marco. La “beffa” del risarcimento ai genitori di Marco Vannini Sono le iene Giulio Golia e Francesca Di Stefano a mostrare come i Ciontoli, a pochi giorni dalla morte di Marco Vannini, avrebbero tentato di far sparire i beni intestati ad Antonio Ciontoli, ex uomo dei servizi alla Marina Militare. Ciontoli, condannato in secondo grado a 5 anni per Omicidio colposo, dovrà infatti risarcire ... Leggi la notizia su thesocialpost

