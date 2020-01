Niente turchi e trattiamo. Retroscena di tre ore complicate fra Haftar e Conte (Di giovedì 9 gennaio 2020) Soluzione politica sia, ma con delle “condizioni...”. In primis, via i soldati turchi dalla Libia. A quanto si apprende da fonti di governo, è questa una delle richieste del generale libico Khalifa Haftar nel lungo incontro di ieri (oltre tre ore) con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il leader militare della Cirenaica era partito con un secco “no” alle pressioni del premier italiano sulla necessità di esplorare la via del dialogo con il rivale in Libia Fayez al Sarraj, capo del governo riconosciuto dall’Onu a Tripoli. Poi però si è ‘ammorbidito’ - diciamo così – ponendo però le sue condizioni (nient’affatto semplici) per la tregua. Intanto, a breve, Conte dovrebbe parlare al telefono con Sarraj, per chiudere l’incidente di ieri.Si tratta di condizioni “difficili da ... Leggi la notizia su huffingtonpost

