M5s, De Toma e Silvestri passano al Misto. Spunta un documento dei senatori: via Casaleggio da Rousseau (Di giovedì 9 gennaio 2020) M5s, De Toma e Silvestri passano al gruppo Misto. Spunta un documento di cinque punti per cercare di uscire dall’impasse attuale. ROMA – M5s, De Toma e Silvestri passano al gruppo Misto. Sono loro gli ultimi due pezzi che il MoVimento ha perso. L’addio era nell’aria da diverso tempo anche se fino a questo momento non era arrivata l’ufficiali. I numeri della maggioranza diminuiscono alla vigilia di un appuntamento fondamentale per il futuro di questo partito. E’ in programma, infatti, un assemblea congiunta dei senatori e deputati per cercare di trovare una soluzione a questa situazione. Prova di fuoco per Di Maio che dovrà ascoltare anche i diversi malcontenti che sembrano esserci nel partito. Spunta un documento A poche ore dall’assemblea è ‘Spuntato’ un documento di cinque punti che porta la firma dei senatori ... Leggi la notizia su newsmondo

