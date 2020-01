LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Australia-Gran Bretagna 1-1,decisivo il super tie-break del doppio (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 De Minaur serve forte al centro, Salisbury non riesce a dare precisione al suo dritto. 14-15 Ancora una Gran prima di Salisbury che consegna il terzo match point ai britannici. 14-14 Salisbury serve bene e Kyrgios non può praticamente rispondere. 14-13 Prima esterna di Kyrgios che costringe all’errore Murray che sparacchia out il dritto. 13-13 Salisbury si fa perdonare annullando il match point dell’Australia. 13-12 I padroni di casa si difendono alla Grande e Salisbury sbaglia incredibilmente lo smash. 12-12 Murray piazza una prima incredibile!!!! 12-11 I padroni di casa si affidano al servizio per non rischiare di scambiare, nuovo match point. 11-11 Brutto errore di Murray che avrebbe avuto la possibilità di appoggiare nel campo degli avversari ma ha forzato il rovescio sbagliandolo. 10-11 Ottima seconda di Salisbury con ... Leggi la notizia su oasport

