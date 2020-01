LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia, Pella-Khachanov 2-6 6-6 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Ottimo attacco con il rovescio e pallonetto difensivo di Pella fuori misura. 3-2 Spreca Pella con il dritto e mini-break che sfuma. Ora Khachanov avrà due turni in battuta per ribaltare la situazione. 3-1 Scappa via il dritto incrociato a Khachanov. 2-1 Grandissimo punto di Pella: dritto in contropiede e poi chiosa con la palla corta, Khachanov non può nulla. Mini-break di vantaggio per l’argentino che ora avrà due servizi. 1-1 Risponde Khachanov, con una prima esterna da sinistra pazzesca. 1-0 Ottima prima di servizio per l’argentino e niente da fare per Khachanov. Si va al tie-break! Il dritto è ancora risolutivo e dunque 6-6 nel 2° set. Inizia Pella alla battuta. 40-15 Chiude comodamente la volée alta di dritto Khachanov e due chance per il 6-6 nel 2° set. 30-15 Servizio al centro e drittone anomalo di Khachanov. ... Leggi la notizia su oasport

