Lite con feriti nel centro storico di Salerno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSembrano esserci stati motivi legati a dissidi familiari al centro della Lite conclusasi con un accoltellamento avvenuto nella mattinata di oggi intorno alle 11 nel centro storico di Salerno. E’ stata una chiamata con una richiesta di intervento alla centrale operativa del Comando dei Carabinieri di Salerno a far scattare l’intervento a seguito di una Lite in un’abitazione di via Porta Rateprandi. Piu’ di una persona è rimasta ferita in seguito dell’avvenuta Lite e dell’aggressione. I feriti, al momento 4 tutti extracomunitari, sono stati trasferiti all’Ospedale Ruggi di Salerno. L'articolo Lite con feriti nel centro storico di Salerno proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

