Libia, Haftar respinge la richiesta di cessate il fuoco. «Sei raid contro l’accademia d’aviazione di Misurata» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, ha respinto la proposta di tregua dei combattimenti in Libia, avanzata insieme da Turchia e Russia, e sulla quale il governo di Tripoli si era detto disponibile. Lo ha annunciato il portavoce del sedicente esercito nazionale libico, Ahmed al Mismari, come anticipato all’Ansa da fonti di Bengasi. «Ringraziamo la Russia per il suo sostegno ma non possiamo smettere di combattere il terrorismo», hanno spiegato le fonti nel motivare l’annuncio. Decisione di segno opposto quella presa invece da Fayez al-Sarraj, alla guida del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna), che in giornata ha annunciato di aver «accolto con favore qualsiasi appello serio» a riprendere il processo politico e ad allontanare la guerra, come previsto dall’accordo politico libico e dal sostegno alla conferenza di ... Leggi la notizia su open.online

