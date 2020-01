La Libia oramai è un affare tra Russia e Turchia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tanto più sono veloci i cambiamenti negli scenari internazionali, tanto più è lenta la risposta da parte di quei paesi incapaci di comprendere i mutamenti in corso. Una dura legge che sta costando caro all’Italia ed a tutto il vecchio continente. Nel novembre del 2015 Russia e Turchia erano ai ferri corti. Nel nord della Siria un aereo russo operante a sostegno di Assad, è stato abbattuto in quel mese proprio da un caccia turco. In quell’occasione si è registrata la prima vittima russa in Siria dall’inizio dell’operazione di Putin al fianco delle forze di Damasco. Sono passati meno di cinque anni da allora, oggi Russia e Turchia appaiono sempre più attori indispensabili per la stabilità del medio oriente. Mosca ed Ankara prima si sono accordati proprio sulla Siria, adesso mirano a spartirsi la Libia. Un repentino cambiamento che in Europa nessuno ha saputo ... Leggi la notizia su it.insideover

