La confessione di Pago su Serena Enardu: lo ama ancora, e lei conferma anche se lui non lo sa, dalla suite (Di giovedì 9 gennaio 2020) In queste prime ore di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP 4, i concorrenti hanno subito iniziato a raccontarsi e ovviamente anche Pago, ha avuto molto da dire sulla fine della sua storia con Serena Enardu. Il nostro caro Pacifico ignora ( non sappiamo fino a che punto, perchè dalla sua ex sa bene che può aspettarsi di tutto) che Serena lo sta osservando e potrebbe persino entrare nella casa. Parlando con i ragazzi quindi racconta quello che è successo negli ultimi mesi dopo l’avventura a Temptation Island VIP e rivela qualcosa che nessuno sa ancora. Pare infatti che Serena, prima che Pago entrasse nella casa, gli abbia detto di essere ancora innamorata di lui…Sarà vero? Vediamo quello che è successo in casa…E anche nella suite, da dove la Enardu stava ascoltando tutto. ULTIME NEWS DAL GF VIP 4: LA confessione DI Pago SU Serena Enardu Pago si ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

