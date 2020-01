La Brexit fa un’altra vittima: sparisce l’Erasmus ed è polemica (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Brexit avrà effetti anche sugli scambi culturali tra studenti dei vari Paesi? La Gran Bretagna va di nuovo all’attacco bloccando gli accordi sull’Erasmus. La Brexit non conosce ostacoli, anche perché entro fine gennaio diventerà una realtà. Soprattutto non guarda in faccia a nessuno e così presto la Gran Bretagna potrebbe dire addio anche ad … L'articolo La Brexit fa un’altra vittima: sparisce l’Erasmus ed è polemica proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

