Il disastro dell’Australia in fiamme? Come Venezia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Colonne di fumo coprono la costa sud-orientale e la mitica isola dei Canguri, habitat prediletto di leoni marini, koala e specie di uccelli in via di estinzione: la «lunga marcia» degli incendi in Australia ha, da ottobre ad oggi, coperto 8 milioni di ettari di territorio. La NASA ha appena diffuso queste immagini su twitter. Riusciamo, noi da qui, a quantificare davvero il danno? È il doppio della superficie degli incendi che avevano devastato la Siberia e l’Amazzonia nel 2019 (ricordate il celebre post di Leonardo di Caprio?). I motivi del disastro – lo spiega questo scientificamente accurato post di Giorgio Vacchiano, ricercatore in selvicoltura e pianificazione forestale dell’Università degli Studi di Milano – sono tanti: i principali sono il caldo record della stagione estiva (in Australia le stagioni sono invertite rispetto a noi), con una media nazionale di 42 gradi, e i venti ... Leggi la notizia su vanityfair

