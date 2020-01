“I wurstel!”. Francesca Cipriani, gaffe epica a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso senza parole (Di giovedì 9 gennaio 2020) Niente, proprio non ce la fa Francesca Cipriani a non dire qualche scemenza ogni volta che va in tv, ma in fondo noi la amiamo per questo, no? L’ultima è capitata in diretta a Pomeriggio 5, quando la formosa Francesca ha fatto una super gaffe: alla domanda della D’Urso sulla dieta seguita in America la Cipriani ha elogiato il cibo americano sottolineando di aver mangiato, soprattutto molti wursteRR, sì avete letto bene, con la “r”. La faccia stranita della conduttrice ha fatto ridere tutti. La Cipriani si è poi ripresa parlando di torte, hamburger e hot dog. Per lei è un momento d’oro: martedì 7 gennaio è andata in onda la prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa, il nuovo programma condotto da Paolo Ruffini dedicato all’incontro tra due mondi opposti: intellettuali e poco avvezzi alla vita sociale, e giovani che puntano sulla propria bellezza fisica e meno a tematiche ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

wurstel” Francesca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : wurstel” Francesca