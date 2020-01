GF Vip 4: Pupo e Wanda Nara criticati da Cristiano Malgioglio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pupo e Wanda Nara opinionisti del Grande Fratello Vip: la critica di Cristiano Malgioglio Ieri sera è andata in onda la prima puntata del GF Vip 4. Una puntata in cui non ha inciso molto la presenza dei due opinionisti Wanda Nara e Pupo. Ed è stata soprattutto la moglie di Mauro Icardi ad essere stata molto criticata dal popolo del web in quanto ha fatto pochissimi interventi, risultando essere un po’ estranea al format. Sui due opinionisti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha voluto dire la sua anche Cristiano Malgioglio, non andandoci affatto giù leggero. Cosa ha detto? Il popolare cantautore su twitter, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha fatto dell’ironia sui due opinionisti, asserendo: “Gli opinionisti del Grande Fratello Vip? Insuperabili….Adoro il colore delle loro poltrone…” Insomma il ... Leggi la notizia su lanostratv

