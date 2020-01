Dakar 2020 oggi in tv, 5a tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Al-‘Ula-Ha’il (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si entra sempre più nel vivo della Dakar 2020. La tappa odierna che porterà la carovana da Al-‘Ula a Ha’il, infatti, rappresenterà un banco di prova notevole per i piloti delle varie categorie. Il programma proporrà 210 chilometri di trasferimento e 353 di prova speciale. Lo scenario sarà davvero impervio. Lo stage si snoderà tra le dune del deserto della zona del Najd, ma le rocce saranno gli unici punti di riferimento per i protagonisti per non perdere la giusta rotta e, di conseguenza, minuti preziosi. Queste rocce, meno tecniche ma altrettanto complicate rispetto alle dune, saranno le grandi protagoniste di questa quinta tappa. Le discese, occasionalmente sparse con l’erba del deserto, richiedono abilità di guida ancora più avanzata. percorso e ALTIMETRIA Lo stage prenderà il via da Al-‘Ula spostandosi verso il centro della Nazione. Dopo un tratto di ... Leggi la notizia su oasport

