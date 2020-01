Crisi in Libia, vertice Conte-Di Maio a Palazzo Chigi. Haftar rompe la tregua: “Abbiamo attaccato Misurata” (Di giovedì 9 gennaio 2020) vertice Conte-Di Maio a Palazzo Chigi sulla Crisi in Libia. Il premier ha avuto un colloquio con il presidente Rohani. ROMA – vertice tra il premier Conte e il ministro Di Maio a Palazzo Chigi sulla Crisi in Libia. Si tratta del primo confronto tra i principali attori italiani da quando in quel Paese è scoppiato nuovamente lo scontro. Massimo riserbo sugli argomenti affrontati in questa riunione, nella quale si è parlato anche della situazione tra Usa e Iran. Grande attesa per la prima informativa alla Camera da parte del ministro degli Esteri. Di Maio è atteso a Montecitorio mercoledì 15 gennaio 2020 per chiarire la posizione dell’Italia sulla Crisi internazionale degli ultimi giorni. Possibile un attacco da parte del Centrodestra anche se la maggioranza sembra essere molto unita. Colloquio telefonico tra il premier Conte e il presidente Rohani Prima del ... Leggi la notizia su newsmondo

ItalyMFA : Riunione con i Ministri di ???????????????????? sulla #Libia e sul Med Orientale. Il Min @luigidimaio sulla crisi Libica “L’I… - Antonio_Tajani : Il governo italiano continua a collezionare figuracce sul palcoscenico internazionale ed a dimostrarsi ininfluente… - Linkiesta : In piena crisi mondiale, il capo del governo parla delle sue foto di bambino, il ministro degli Esteri rilascia int… -