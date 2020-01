Cosa c’è di vero nell’annuncio che la Gran Bretagna uscirà dal programma Erasmus (Di giovedì 9 gennaio 2020) «Una tragedia per i nostri giovani». Descrive cosi la deputata dei verdi, Molly Scott, la decisione del parlamento britannico di escludere il Paese dal programma Erasmus. Con 344 a favore e 254 contrari, la camera dei comuni ha votato contro la “New Clause 10” che chiede al governo di negoziare la permanenza del Regno Unito nell’Erasmus+ alle stesse condizioni degli ultimi anni, a seguito della Brexit. MPs have voted against New Clause 10 being read a second time, by 344 votes to 254. This new clause would have required the Government to seek to negotiate continuing full membership of the EU’s Erasmus+ education and youth programme.— UK House of Commons (@HouseofCommons) January 8, 2020 Il voto è arrivato nell’ambito dell’accordo che il primo ministro Boris Johnson ha trovato con Bruxelles, lo scorso ottobre, sull’uscita dall’Ue ... Leggi la notizia su open.online

