Apre un nuovo Apple store in via del Corso a Roma (Di giovedì 9 gennaio 2020) Al momento a Roma sono presenti tre Apple store, che si trovano tutti all'interno di altrettanti centri commerciali: quello di Porta di Roma, quello dell'EuRoma2 e quello di Roma Est. Proprio quest'ultimo, con l'apertura del nuovo negozio in centro, verrà chiuso e i suoi dipendenti verranno ricollocati. Leggi la notizia su roma.fanpage

Vivo_Azzurro : #MadeInItaly???? I migliori italiani della 18^ giornata di #campionato secondo le valutazioni dei media?? ?? L'artico… - RobertoBolle : A tra pochissimo!! Mancano 30 minuti. #adrenalina ?????? #Repost rai1official ··· Per la terza volta, il nuovo anno di… - FabioTanzilli : VENARIA, APRE IL NUOVO POLIAMBULATORIO -