Una vita anticipazioni: il gesto di Telmo salva Celia e Felipe e lo ributta tra le braccia di Lucia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Che cosa sta per accadere ad Acacias 38? Lucia, come avrete visto, molto preoccupata per le condizioni di salute di Celia e Felipe ha trovato conforto in Telmo ma non sa che il sacerdote per lei sarebbe disposto a fare di tutto e infatti, come presto vedremo, Telmo arriverà a rischiare la sua vita pur di salvare quella della ragazza. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 9 gennaio 2020 ci rivelano infatti che Telmo prenderà una decisione che farà molto infuriare Samuel. Nessuno infatti può entrare in casa di Celia e Felipe per capire come i due stiano ma Telmo, visto che Lucia vorrebbe andare dai suoi cari, decide di prendere il suo posto. Sa bene però che una volta entrato, anche lui sarà in quarantena e non potrà uscire se non quando starà meglio…Ma Celia e Felipe che fine hanno fatto, sono ancora vivi? Che ne sarà di loro? Lolita ha cercato di spiegare tra le ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

