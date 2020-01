Two Point Hospital e Shadow of War nell'elenco dei giochi presenti nell'Humble Choice bundle di gennaio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'Humble Choice bundle di gennaio è ora disponibile e questa volta sarà molto difficile scegliere tra l'elenco. Questo tipo di pacchetto chiamato precedentemente Humble Monthly, consente ai giocatori di scegliere alcuni giochi tra una lista pagando un abbonamento mensile.E' possibile scegliere tra due opzioni di abbonamento: la prima, Basic, vi costerà 13,99 euro al mese e vi consente di scegliere tra tre giochi, mentre la seconda, Premium, ha un costo di 17,99 euro e consentirà di scegliere nove giochi.Ecco la lista dei titoli disponibili.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Nell'Humble Choice di gennaio spunta #TwoPointHospital. - TempoRadio1 : #NowPlaying: Gui Botrugno Aka Dj Mister Gui - Point Zero 387 Part Two #TempoRadioMX - DjMisterGui1 : RT @TempoRadio1: #NowPlaying: Gui Botrugno Aka Dj Mister Gui @DjMisterGui1 - Point Zero 383 Part Two #TempoRadioMX -