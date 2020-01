Trump avverte l’Iran sul nucleare e giustifica la morte di Suleimani (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato alla nazione dopo l’attacco alle basi militari americane in Iraq. Un discorso in cui il comandante in capo assicura la massima preparazione contro la minaccia dell’Iran, che ha avvertito in merito alle sue velleità nucleari. Trump ha difeso la sua decisione di uccidere Qassim Suleimani, capo delle Forze Quds dei Guardiani della Rivoluzione e principale regista della politica estera di Tehran. Suleimani è stato definito “il primo terrorista al mondo” da Trump, e indicato come responsabile “delle peggiori atrocità“. Inoltre, il presidente ha richiesto un maggiore coinvolgimento della NATO in Medio Oriente, nominando anche l’alleato principale nella regione, l’Arabia Saudita, storico rivale dell’Iran. Qual è la situazione tra Stati Uniti e Iran L’escalation della tensione tra gli USA e l’Iran dopo l’omicidio del generale ... Leggi la notizia su thesocialpost

