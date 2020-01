Torna Avanti Un Altro, Paolo Bonolis: “Con Laurenti una sinergia fulminea” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dal 6 gennaio è Tornato uno dei programmi preserali più amati di sempre, Avanti Un Altro si prepara ad accogliere nel cast le nuove reclute, come la nuova Bonas, e a portare nelle case degli italiani tanta allegria. Al timone, come sempre, l’immancabile Paolo Bonolis, che al suo fianco, ancora una volta, avrà l’amico fidato Luca Laurenti. Ed è proprio per la sua spalla e collega che il conduttore ha voluto spendere qualche parola. Sara, da Madre Natura a Bonas Nonostante sia stata riconfermata gran parte del cast della scorsa edizione, quest’anno Avanti Un Altro arruola una nuova Bonas. Non sarà più Laura Cremaschi a rivestire il ruolo della bombastica bionda, bensì Sara Croce, una vecchia conoscenza di Bonolis e Laurenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: 22 Nov 2019 alle ore 6:34 ... Leggi la notizia su thesocialpost

isadoralarosa : RT @chilhavistorai3: Torna 'Chi l'ha visto?' L’inchiesta sulla morte di Sara va avanti. In studio in diretta con Federica Sciarelli i frat… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Torna 'Chi l'ha visto?' L’inchiesta sulla morte di Sara va avanti. In studio in diretta con Federica Sciarelli i frat… - annasagittario2 : RT @chilhavistorai3: Torna 'Chi l'ha visto?' L’inchiesta sulla morte di Sara va avanti. In studio in diretta con Federica Sciarelli i frat… -