Silvio Horta: è morto il creatore di Ugly Betty (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il creatore di Ugly Betty è morto all’età di 45 anni: il corpo di Silvio Horta è stato trovato in un model di Miami in condizioni che lasciano pensare a un suicidio. Secondo le fonti citate da Variety, che ha diffuso la notizia della sua morte, Silvio si sarebbe sparato martedì 7 gennaio. Grazie alla creazione della serie tv Ugly Betty, con protagonista America Ferrera, Silvio Horta guadagnò due Golden Globes e moltissimi riconoscimenti a livello mondiale. Ma tra i suoi capolavori vanno annoverati anche l’horror-thriller Urban Legend, The Chronicle e Jake 2.0. Silvio aveva scritto anche il tv movie The Curse of the Fuentes Women. Silvio Horta è morto Silvio Horta, il creatore della figura di Ugly Betty, si sarebbe suicidato in un model di Miami: le cause della morte, però, sono ancora incerte. Martedì 7 gennaio, la star America Ferrera (protagonista principale della nota ... Leggi la notizia su notizie

