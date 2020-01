Scossa di terremoto in Puglia: paura e scuole evacuate (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A soli 5 chilometri da Andria, è stata registrata una Scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in località Pandolfelli. La paura si è diffusa a macchia d’olio, generando nella comunità confusione e allarmismo. La terra ha tremato questa mattina, precisamente alle ore 8.50 L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha localizzato l’ipocentro a una profondità di 9 chilometri. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione di diversi comuni nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Le autorità cittadine hanno disposto l’evacuazione delle scuole. Immediatamente è scattato il piano di evacuazione da tutti gli istituti scolastici della città. Per la loro sicurezza, centinaia di bambini sono stati condotti all’esterno delle strutture. In base alle prime informazioni trapelate, si è trattata di una Scossa molto breve ma al ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

