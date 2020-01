Sciagura aerea in Iran, aereo ucraino precipita dopo il decollo: 170 morti, nessun superstite (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Disastro aereo in Iran, dove un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato poco dopo il decollo da Teheran. nessun superstite. TEHERAN – Un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato al suolo dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. A bordo c’erano 170 persone, tra equipaggio e passeggeri. Non ci sono superstiti. https://www.youtube.com/watch?v=SOblXaaDlmY Ipotesi guasto tecnico La notizia è stata confermata da una fonte ufficiale a Farsnews. Sarebbe stato un problema tecnico la causa del disastro aereo. Leggi la notizia su newsmondo

