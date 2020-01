Oddworld: Stranger's Wrath HD e altri due Oddworld in arrivo su Switch (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'universo di Oddworld sta indubbiamente vivendo una seconda giovinezza grazie al grande successo dell'ottimo Oddworld: Abe's Oddysee New 'n' Tasty e alla prossima uscita di Oddworld: Soulstorm che si presenta come un ambizioso punto d'incontro tra il remake e la reimmaginazione di Oddworld: Abe's Odyssey. Ad ampliare ulteriormente questo ritorno dell'IP ci pensa anche un accordo molto interessante per i possessori di Nintendo Switch.Microids e Oddworld Inhabitants hanno annunciato un accordo di co-pubblicazione che porterà tre Oddworld classici sull'ibrida della grande N nel corso del 2020. Il primo è l'unico confermato al momento e la sua uscita è prevista tra un paio di settimane. Oddworld: Stranger's Wrath HD sarà disponibile digitalmente il 23 gennaio mentre arriverà nel corso del primo trimestre anche in versione retail con una edizione standard e una limited. Spin-off troppo ... Leggi la notizia su eurogamer

