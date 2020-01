Ma quanto spende Lucia Borgonzoni per sponsorizzare i contenuti su Facebook? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Qualche giorno fa Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini si sono lamentati in coro perché Stefano Bonaccini chiedeva contributi volontari per la sua campagna elettorale. E siccome parliamo di gente espertissima sui social network, l’effetto che hanno scatenato è stato quello di moltiplicare i contributi al governatore dell’Emilia Romagna. Oggi il Corriere di Bologna nota però che in molti tra gli emiliano romagnoli che usano Facebook o Instagram, hanno notato negli ultimi giorni che i post della candidata di Salvini appaiono sempre più spesso in homepage. Anche a chi non ha mai scelto di seguire, o non ha mai cliccato «mi piace», sulla pagina della candidata del centrodestra. La ragione è semplice: la macchina elettorale di via Bellerio, a tre settimane dal voto,ha deciso di lanciare una massiccia campagna di «contenuti sponsorizzati» sulle principali piattaforme social. Negli ... Leggi la notizia su nextquotidiano

