Lanciano palle di neve contro auto: proprietario spara contro bambini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Poteva finire in tragedia un episodio accaduto in un quartiere a Sud di Milwaukee, a Wiscoins, negli Stati Uniti. Due bambini di 12 e 13 anni hanno giocato a lanciare palle di neve contro un’auto, ma il proprietario innervosito ha sparato contro di loro. L’uomo che ha aperto il fuoco si è poi dato alla fuga a bordo della sua auto, una Toyota. Secondo le opinioni delle persone, però, dovrebbe consegnarsi. I due bambini, un maschietto e una femminuccia, sono stati ricoverati in gravi condizioni. palle di neve contro auto Volevano divertirsi giocando a palle di neve contro un’auto, ma il proprietario del mezzo non ha apprezzato e ha sparato con una pistola contro due bambini. I piccoli di 12 e 13 anni, maschio e femmina, sono stati ricoverati in ospedale: le loro condizioni sarebbero gravi. La Polizia li ha trovati riversi a terra a distanza l’uno ... Leggi la notizia su notizie

