La prova del cuoco, la ricetta cavatelli con pomodori secchi e nocciole di Joseph Micieli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella sfida de La prova del cuoco oggi 8 gennaio 2020 una ricetta di Joseph Micieli da provare subito, la ricetta dei cavatelli con i pomodori secchi e le nocciole. E’ una delle nuove ricette La prova del cuoco molto golosa, una ricetta facile da realizzare anche se i cavatelli li prepariamo a casa. Se non abbiamo tempo posiamo usare i cavatelli già pronti e procedere solo con il condimento. In due padelle diverse prepariamo i pomodori secchi e le nocciole. Uno è il condimento, l’altro il mix per completare il piatto. Aggiungiamo anche il formaggio grattugiato è gli gnocchi o cavatelli La prova del cuoco saranno perfetti. LA ricetta DI Joseph Micieli PER FARE I cavatelli CON pomodori secchi E nocciole Ingredienti cavatelli La prova del cuoco – Per la pasta: 150 g di farina, 50 g di semola, olio di oliva, sale e acqua q.b – 100 g di pomodori secchi, 100 g di nocciole, 1 costa di sedano, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

