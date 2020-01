Iran, Di Maio prende posizione e condanna l’attacco alle basi Usa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Scontro Iran Usa, Luigi Di Maio condanna l’attacco alle basi americane in Iraq: “Seguiamo con particolare preoccupazione gli ultimi sviluppi e condanniamo l’attacco da parte di Teheran”. Dopo un primo momento passato a difendere la neutralità dell’Italia senza esprimere giudizi su Usa e Iran, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha preso posizione condannando l’attacco alle basi statunitensi in Iraq. Fonte foto: https://www.facebook.com/LuigiDiMaio Luigi Di Maio condanna l’attacco dell’Iran alle basi militari americane: “Condanniamo l’attacco da parte di Teheran” “Seguiamo con particolare preoccupazione gli ultimi sviluppi e condanniamo l’attacco da parte di Teheran. Si tratta di un atto grave che accresce la tensione in un contesto già critico e molto delicato“, ha scritto Luigi Di Maio ... Leggi la notizia su newsmondo

