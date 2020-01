In fila fin all’alba fuori dal centro dell’impiego in via Strozzi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono le 5 del mattino quando le prime persone si ritrovano sotto la nebbia meneghina e, poche ore dopo (verso le 7) erano già 230. Un lungo serpentone di persone in attesa, al freddo, sotto le luci fioche delle prime ore del mattino. No, non stanno aspettando di acquistare uno smartphone di ultimo modello, ma sono in fila fuori dal centro dell’impiego di Milano. Milano, la fila fuori dal centro dell’impiego Mercoledì 8 gennaio 2020 sono state ufficialmente aperte le candidature per il concorso da operatore giudiziario. I posti disponibili per lavorare nel tribunale di Milano sono solamente 68, per un contratto indeterminato e a tempo pieno. Il centro dell’impiego in via Strozzi ha visto radunarsi centinaia di pretendenti già dalle prime ore del mattino. I più temerari si sono presentati proprio all’alba, ma già alle 7 del mattino si contavano circa 230 persone. ... Leggi la notizia su notizie

