Grande Fratello Vip 2020, al via stasera su Canale 5 la nuova edizione: i concorrenti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Comincia stasera su Canale 5, alle 21:20, il Grande Fratello Vip 2020, la quarta edizione del reality e la prima condotta da Alfonso Signorini: ecco tutti i concorrenti. Il Grande Fratello Vip 2020 apre le danze, stasera su Canale 5 dalle 21:20, con tantissime novità, a cominciare da una prima puntata "doppia", che andrà in onda stasera e continuerà venerdì 10 gennaio, sempre in prima serata. Due gruppi di concorrenti varcheranno la Porta Rossa e a presentarli, dallo studio, ci sarà per la prima volta Alfonso Signorini, insieme all'esplosiva coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo. Nell'anno del ventennale del format "Big Brother", sono 19 i concorrenti famosi pronti a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d'Italia e a vivere un'avventura che durerà circa ... Leggi la notizia su movieplayer

