Golf, European Tour 2020: Oosthuizen a caccia del bis al South African Open, comincia la stagione di Bertasio e Laporta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il primo evento dell’anno solare e del nuovo decennio dello European Tour è pronto ad aprire i battenti in Sudafrica. A Johannesburg dal 9 al 12 gennaio ricomincia con il South African Open hosted by The City of Johannesburg 2020 la Race to Dubai che attraverso un anno particolarmente ricco con Olimpiadi e Ryder Cup di mezzo, culminerà tra 11 mesi di dura competizione negli Emirati Arabi Uniti per il DP World Tour Championship dal 19 al 22 novembre. Il torneo sudAfricano ritorna per il suo secondo anno nella sua forma attuale dopo la fusione con il The Joburg Open avvenuta nel 2018 e varrà anche come secondo evento delle Qualifying Series per il 149th The Open. Nel 2019 il successo è andato al padrone di casa Louis Oosthuizen, che sarà al comando di un foltissimo gruppo di connazionali a caccia del grande risultato su suolo amico tra i quali spiccano Branden Grace, Erik Van ... Leggi la notizia su oasport

