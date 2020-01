Fermo, incendio in casa: muore bambina di 7 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fermo, incendio in casa: muore bambina di 7 anni in un’abitazione a Servigliano mentre si salvano la mamma e la sorellina. Tragedia nel comune di Servigliano, in provincia di Fermo, dove una bambina di 7 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. Lo riferisce in queste ore il … L'articolo Fermo, incendio in casa: muore bambina di 7 anni proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

SkyTG24 : Servigliano (Fermo), incendio in un appartamento: muore una bambina - repubblica : Incendio nell'abitazione, muore una bambina di 7 anni a Servigliano (Fermo) [aggiornamento delle 10:54] - Jemly10 : RT @SkyTG24: Servigliano (Fermo), incendio in un appartamento: muore una bambina -