Dakar 2020, risultato quarta tappa auto: Stéphane Peterhansel vince da dominatore, Fernando Alonso chiude decimo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Dakar 2020 prosegue e lo fa a ritmo spedito. La Neom-Al Ula di 672 chilometri complessivi, di cui 453 di prova speciale, ha costretto gli equipaggi a far fronte a sezioni sabbiose e ghiaiose, non semplici da interpretare in termini di prestazione e di navigazione. La corsa più dura ed impegnativa al mondo, per la prima volta nella storia in corso di svolgimento in Arabia Saudita, ha permesso ai piloti di essere parte però di scenari di un certo spessore, riferendoci ad esempio ai magnifici templi nabatei. In un contesto di così alto profilo, non poteva che essere Mr Dakar, Stéphane Peterhansel, a porre il sigillo. Il 13 volte vincitore della “Maratona del Deserto“, a bordo della Mini del Bahrain JCW X-Raid Team , si è imposto, precedendo di 2’26” la Toyota del campione in carica Nasser Al-Attiyah e il compagno di squadra Carlos Sainz, distanziato di ... Leggi la notizia su oasport

