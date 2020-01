Contributi Inps 2020: interessi e sanzioni legali, ecco la nuova circolare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Contributi Inps 2020: interessi e sanzioni legali, ecco la nuova circolare Con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2020, l’Inps ha fornito informazioni sulla modifica del saggio di interesse legale relativo ai Contributi Inps, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019 e con riferimento al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019. La circolare è divisa in 3 paragrafi: il primo riguarda la variazione dello 0,05% del saggio di interesse legale a partire dal 1° gennaio 2020; il secondo è incentrato sui riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei Contributi previdenziali e assistenziali; il terzo concerne gli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Contributi spariti fino al 1996: come recuperarli e calcolo Contributi Inps 2019: la circolare Inps n. 2 del 7 ... Leggi la notizia su termometropolitico

