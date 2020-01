Castel Volturno, il report del club: un altro azzurro non si è allenato, palestra per Ghoulam (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Castel Volturno, il report dell’allenamento Seduta mattitina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18. La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente esercitazioni di posizionamento in campo e seduta tecnico tattica. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla e partitina a campo ridotto. Allenamento in palestra per Ghoulam. Lavoro personalizzato per Koulibaly. Younes non si è allenato per la febbre. Fonte: sscnapoli.it PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Sky – Trattativa Lobotka, se non si sblocca: il Napoli punterebbe sul secondo obiettivo. Gli aggiornamenti Kiss Kiss – Napoli colpo di mercato: venerdì visite mediche e firma sul contratto. I ... Leggi la notizia su forzazzurri

claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24: 'Diego #Demme atteso tra stanotte e domani a Castel Volturno, il #Napoli pagherà a… - allgoalsnapoli : Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match dell'Olimpico c… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO SHOW - Napoli, allenamento a Castel Volturno in vista del match con la Lazio -