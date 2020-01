Canada, sparatoria a Ottawa: un morto e molti feriti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) sparatoria in Canada: sono molti i feriti Una sparatoria è avvenuta in Canada, in centro a Ottawa nella mattina di mercoledì 8 gennaio 2020. A terra ci sarebbero almeno un morto e quattro feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Lo annuncia la polizia locale canadese sul proprio account Twitter: “La polizia sta rispondendo a una sparatoria nell’isolato 400 di Gilmour Street. Sono stati segnalati diversi altri feriti. È in corso una risposta coordinata ma l’autore non è stato catturato al momento. Poco dopo in centro a Ottawa è stato lanciato un altro annuncio: “È tutto finito” ha detto un agente di polizia all’emittente tv Cbc. Gilmour Street è una zona residenziale, con alcuni uffici. Non è chiaro se la sparatoria sia avvenuta in una casa o in un ufficio. Sembra che abbia sparato una sola persona. **Notizia in aggiornamento Leggi anche: Stati ... Leggi la notizia su tpi

