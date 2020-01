Calciomercato Bologna: fatta per l’arrivo di Barrow, le cifre (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Bologna ha chiuso per l’arrivo di Musa Barrow dall’Atalanta: l’attaccante gambiano sarà presto in città per le visite mediche Musa Barrow diventerà un nuovo giocatore del Bologna. Come riporta Sky Sport è stato trovato l’accordo tra il club rossoblù e l’Atalanta per il trasferimento dell’attaccante gambiano nel capoluogo emiliano. L’affare si è chiuso sulla base di 13 milioni più 6 di bonus. Il giocatore si trasferirà sotto la formula di un prestito con obbligo di riscatto, che scatterà a febbraio 2021. A Barrow invece un contratto di 4 anni a 500 mila euro a stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

romeoagresti : #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milio… - GoalItalia : Asse caldo tra Bologna e Juventus per Orsolini ?? [@romeoagresti] - manuhellt : RT @romeoagresti: #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milioni per… -