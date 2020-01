Bari, fiocco rosa al circo: nato un cucciolo di lama (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Emanuela Carucci Ha ancora pochi giorni e ora si trova in una scuderia con la sua mamma che lo accudisce insieme agli artisti fiocco rosa al circo "Marina Orfei" in via Napoli a Bari. È nato, pochi giorni fa, un cucciolo di lama. A darne notizia sono gli stessi circensi che pubblicano in un post su Facebook le foto del neonato. "Lieto evento al circo" annunciano sul social gli acrobati. Inoltre, assicurano "Il piccolo in queste ore è assiduamente accudito dai nostri responsabili, oltre all'affetto immenso che mamma lama possa tributare." A scrivere il post è Nello Chiarello, uno dei responsabili del tendone di proprietà della famiglia Monti che conta circa sessanta dipendenti tra artisti e operai e circa cinquanta animali. "Eventi come questi sono sempre più diffusi nel circo italiano" ha aggiunto Chiarello che ricorda, infatti, la nascita di un cucciolo di cammello avvenuta ... Leggi la notizia su ilgiornale

