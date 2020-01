Vedova vittima strada : “Troppi incidenti - scendiamo in piazza” : Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – “Troppi incidenti nelle strade siciliane e italiane, le vittime della strada anziché diminuire, come dovrebbe essere, stanno aumentando , 10 vittime al giorno in Italia sono troppe, e purtroppo la media in questi ultimi giorni è aumentata, e non c’è ragione per piangere tutti questi morti, causati ‘solo” dal grande menefreghismo di autisti scostumati e da troppa ...

Incidenti : Vedova vittima - 'legge su omicidio stradale non basta' (2) : (Adnkronos) - "Io partecipo come relatore, ed insieme ad un Avvocato, ad un Medico e all'Ufficio Educazione stradale - dice Marina Fontana -e cercheremo di dare un'immagine di ciò che può succedere sulla strada quando non si osservano “le regole”. L‘Ufficio Educazione stradale relazionerà sugli arti