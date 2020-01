Un posto al sole spoiler 8 gennaio, Vittorio incasina Patrizio (Di martedì 7 gennaio 2020) Mercoledì 8 gennaio andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Un posto al sole, la numero 5413. Si continuerà a parlare della coppia più incasinata del momento, Serena e Filippo. I due, tempo fa si erano ritrovati più uniti che mai dopo la crisi delle scorse settimane. Ma è bastato l’arrivo di Viviana a scombussolare la pace coniugale. Nell’appuntamento di mercoledì vedremo Vittorio intromettersi nelle trattative lavorative di Patrizio. Il fratello di Diego, difatti, dovrà trovare un punto d’incontro per tornare a lavorare al Caffè Vulcano. Anticipazioni Un posto al sole, trame 8 gennaio Serena metterà suo marito alle strette e si mostrerà piuttosto decisa a estorcergli tutto ciò che sa su Viviana. La donna, infatti, arriverà al punto di intuire che qualcosa non quadra nell’intera questione. Patrizio porterà avanti la trattativa riguardante il suo impiego ... Leggi la notizia su kontrokultura

