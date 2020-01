The Witcher: Henry Cavill spiega perché Geralt di Rivia ha un accento così strano (Di martedì 7 gennaio 2020) Henry Cavill ha parlato di The Witcher, la nuova serie tv Netflix, spiegando lo strano accento adottato per il suo personaggio, il guerriero Geralt di Rivia. Se si guarda The Witcher in lingua originale, salta all'orecchio lo strano accento del protagonista Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill che, in una recente intervista, ha spiegato il perché di questa scelta, differente rispetto a tutti gli altri personaggi della serie Netflix. Un dettaglio che molti spettatori anglofoni hanno notato, come spiega Henry Cavill a The Wrap, è lo strano accento di Geralt, voluto da lui e dagli autori della serie tv, in primis per mostrare Geralt come un estraneo nel mondo degli umani e per raccontare la vera essenza del personaggio presentata nei libri: "Per me non ... Leggi la notizia su movieplayer

