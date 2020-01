Regno Unito, condannato all’ergastolo lo stupratore seriale che ha abusato di quasi 200 uomini (Di martedì 7 gennaio 2020) Reynhard Sinaga, originario dell’Indonesia ma residente nel Regno Unito, è stato definito dall’accusa “il più prolifico stupratore della storia legale britannica”, ed è stato condannato per aggressioni sessuali ai danni di 48 uomini: pena l’ergastolo. Secondo gli inquirenti, tuttavia, Singaga avrebbe abusato di circa 195 uomini in due anni e mezzo. È stato condannato all’ergastolo lo stupratore seriale che ha violentato circa 195 uomini. Il 36enne Reynhard Sinaga, originario dell’Indonesia ma residente nel Regno Unito, è stato definito dall’accusa “il più prolifico stupratore della storia legale britannica”, ed è stato condannato per aggressioni sessuali ai danni di 48 uomini: pena l’ergastolo con rilascio possibile solo dopo 30 anni. Secondo gli inquirenti, che sono in possesso di materiale videografico, Singaga avrebbe abusato di circa 195 uomini in ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

beppe_grillo : Una bella notizia arriva dal Regno Unito. Il supermercato tedesco #Lidl ha annunciato che rimuoverà i personaggi de… - LimeMagazineU : Regno Unito, condannato all’ergastolo lo stupratore seriale che ha abusato di quasi 200 uomini… - isladecoco7 : RT @RadioSavana: ? Slovenia Miro Cerar: Dottorato in Legge e professore. ? Spagna Margarita Robles: Laurea in Legge. ? Svezia Ann Linde: La… -