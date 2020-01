Prossimo turno Serie A 2019/2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Prossimo turno Serie A 2019/2020: date e partite in programma La Serie A 2019/20 procede a ritmo serrato con le partite della 19ª giornata di campionato. P0er conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2019/2020, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma della prossima giornata del massimo campionato italiano. Prossimo turno Serie A 19ª Giornata (11 gennaio-13 gennaio 2020) Sabato 11 gennaio 2020 Ore 15.00, CAGLIARI-MILAN (SKY) Ore 18.00, LAZIO-NAPOLI (SKY) Ore 20.45, INTER-ATALANTA (DAZN) Domenica 12 gennaio 2020 Ore 12.30, UDINESE-SASSUOLO (DAZN) Ore 15.00, FIORENTINA-SPAL (SKY) Ore 15.00, SAMPDORIA-BRESCIA (DAZN) Ore 15.00, TORINO-BOLOGNA (SKY) Ore 18.00, VERONA-GENOA (SKY) Ore 20.45, ROMA-JUVENTUS (SKY) Lunedì 13 gennaio 2020 Ore 20.45, PARMA-LECCE (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

