Moncini e la scelta del numero di maglia: ritorno al passato per l’attaccante (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Addio al numero 9, almeno per questa seconda parte di stagione. Gabriele Moncini ha scelto il suo numero di maglia per la nuova avventura calcistica con il Benevento. In assenza del 9 (sulle spalle di Massimo Coda), indossato lo scorso anno al Cittadella e in questa stagione alla Spal, il giocatore di Pistoia ha deciso di rispolverare il 32. L’ultima volta Moncini lo portava sulle spalle in serie A, nell’annata vissuta con il Cesena e conclusasi con appena due presenze al proprio attivo. Un numero “abbandonato” per virare sul 26, portato per un anno in bianconero e successivamente al Prato. Il ritorno al Cesena nella stagione 2017/18 lo porta a scoprire l’11 che mantiene anche nel primo anno alla Spal. E’ con il 9, tuttavia, che Moncini si toglie le soddisfazioni maggiori: a Prato nel 2016/17 mette a segno ... Leggi la notizia su anteprima24

