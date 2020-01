Maltempo Puglia, sopralluogo del Comune: “Non ci sono danni sul waterfont di San Girolamo” (Di martedì 7 gennaio 2020) Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso, ha effettuato un sopralluogo sul waterfont di San Girolamo per verificare le condizioni della battigia danneggiata a seguito del Maltempo. Non si sono registrati danni particolari, informa il Comune, e il tratto costiero ha soltanto subito un arretramento di qualche metro su una porzione del lungomare. “Per un tratto di poco meno di 100 metri, cioe’ quello in corrispondenza del varco piu’ ampio tra le scogliere frangiflutti sommerse – spiega Galasso – si e’ verificata la solita erosione del ghiaino che ha rimesso a nudo la massicciata sottostante, che comunque non appare danneggiata. La novita’ positiva e’ che il mare sta depositando sul litorale molta sabbia, il che significa che con il passare del tempo aumentera’ sempre ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

